10. Не пишется слитно в примере: (не)сделанная работа (не)выполненный вовремя заказ (не)решаясь сказать трава (не) скошена
Русский язык
10. Не пишется слитно в примере: (не)сделанная работа (не)выполненный вовремя заказ (не)решаясь сказать трава (не) скошена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не сделанная работа не выполненный вовремя заказ не решаясь сказать трава не скошена
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