Найти значение выражения (7/8-17/12) : 5/12
Алгебра
Найти значение выражения (7/8-17/12) : 5/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/8=21/24 17/12=34/24 5/12=10/24 (21/24-34/24):10/24=(-13/24):10/24=1.3
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