1.Раскройте скобки в словосочетаниях ,заключите предлоги в прямоугольник. 1.Выглянуть из(за)рослей 2показаться из(за) дерева 2Выкатится из( под)камня
Русский язык
1.Раскройте скобки в словосочетаниях ,заключите предлоги в прямоугольник. 1.Выглянуть из(за)рослей 2показаться из(за) дерева 2Выкатится из( под)камня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заключите в прямоугольник: 1. из-за, 2. из-за, 3. из-под. Все три предлога пишутся через дефис.
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