Во сколько раз площадь фигуры в клетках больше её площади в квадратных сантиметрах
Математика
Во сколько раз площадь фигуры в клетках больше её площади в квадратных сантиметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 4 раза ))) потому что в 1 см² 4 клетки )))
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