Какой театр имеет ввиду поэт "Тёмная туча над нашим театром как раз" (Крестианские дети)

Литература
Какой театр имеет ввиду поэт "Тёмная туча над нашим театром как раз" (Крестианские дети)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Театр - это жизнь. Так автор хотел описать, что мы лишь марионетки в этой жизни.
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