Какой театр имеет ввиду поэт "Тёмная туча над нашим театром как раз" (Крестианские дети)
Литература
Какой театр имеет ввиду поэт "Тёмная туча над нашим театром как раз" (Крестианские дети)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Театр - это жизнь. Так автор хотел описать, что мы лишь марионетки в этой жизни.
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