Дайте характеристику Марье Кириловне Троекуровой

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Дайте характеристику Марье Кириловне Троекуровой
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Характеристика Троекуровой Мария Кирилловная Троекурова - дочь богатого помещика Кирилы Троекурова. Возраст Маши Троекуровой - 17 лет: "...ей было семнадцать лет..." Маша Троекурова - красивая, стройная девушка: "...красота ее была в полном цвете..." "...Взоры мужчин и женщин обратились на нее; первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд..." "...старый волокита был поражен ее красотой..." "...прошептала бедная красавица..." "...Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу..." Маша Троекурова рано осталась без матери. Ее мать умерла вскоре после ее рождения: "...оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку..." Маша Троекурова очень привязана к своему отцу: "...Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности..." В детстве Машу воспитывала гувернантка-француженка: "...воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими..."
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