Помогите с русским срочно

Гость: Гость:

Задерживать - взять под стражу,арестовать. Сдерживать -остановить,задержать,замедлить чей-либо ход. Задерживать вора / сдерживать коня. Коренной- затрагивающие самые основы чего-либо. Корневой - относящиеся к корню. Коренной вопрос / корневая гласная. Обсудить-обдумать,оценить,делясь своим мнением по поводу чего-либо. Осудить - признав виновным,вынести приговор. Обсудить новость / осудить преступника.