Помогите с русским срочно

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Помогите с русским срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задерживать - взять под стражу,арестовать. Сдерживать -остановить,задержать,замедлить чей-либо ход. Задерживать вора /  сдерживать коня. Коренной-  затрагивающие самые основы чего-либо.   Корневой - относящиеся к корню. Коренной вопрос / корневая гласная. Обсудить-обдумать,оценить,делясь своим мнением по поводу чего-либо. Осудить - признав виновным,вынести приговор. Обсудить новость / осудить преступника.
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