Надо написать четыре слова,в которых букв больше,чем звуков тот кто ответит получ??т 19баллов
Русский язык
Надо написать четыре слова,в которых букв больше,чем звуков тот кто ответит получ??т 19баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Затмить, печаль, ткань, польза.
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