Надо написать четыре слова,в которых букв больше,чем звуков тот кто ответит получ??т 19баллов

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Надо написать четыре слова,в которых букв больше,чем звуков тот кто ответит получ??т 19баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Затмить, печаль, ткань, польза.
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