Дайте мне пожалуйста маленькую притчу прошу вас

Гость: Гость:

Одному восточному правителю приснился страшный сон. Во сне он увидел, как один за другим у него выпали все зубы. Сильно этим обеспокоенный, он призвал своего толкователя сновидений. Тот очень внимательно выслушал рассказ правителя и сказал: — Мой господин, я должен сообщить тебе плохую весть. Так же, как ты потерял все свои зубы, ты потеряешь одного за другим всех своих близких. Это толкoвание разгневало правителя. Толкoватель сновидений, не сумевший сказать ничего хорошего, был брошен в тюрьму. Затем царь позвал другого толкователя снов. Тот, выслушав рассказ о сновидении, сказал: — Мой господин, у меня для тебя хорошие вести. Ты будешь жить дольше, чем другие члены твоей семьи. Ты переживешь их всех. Царь обрадовался и щедро наградил толкoвателя за эти слова. Придворные были в изумлении: — Твои слова почти не отличались от слов твоего предшественника. Так почему же он был наказан, а ты получил награду? — спросили они. Удачливый толкователь снов на это ответил: — Вы правы. Мы оба одинаково истолковали сновидение. Но дело не только в том, что сказать, но и в том, как это сказать