Задание на фото пожалуйсто отмечу лутчим ответ
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Задание на фото пожалуйсто отмечу лутчим ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Marc et Alice prendes.Ils vont.Ils trouvent.Alice trouve.Alice met.enfants rentrent.Ils sont
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