Как склоняется в винительном падеже морская волна

Русский язык
Как склоняется в винительном падеже морская волна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морскую волну Надеюсь помогла:)
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