Дайте оценку деятельности А. фон Валленшейна в войне

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Альбрехт Венцель Эусебиус фон Валленштейн/Валленштайн (Вальдштейн, также Вальдштайн) (нем. Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein (Wallenstein), чеш. Albrecht (Vojtech) Václav z Valdštejna, 24 сентября 1578 , Гержманице, Богемия (ныне — Краловеградецкий край) — 25 февраля 1634, Хеб, Богемия) — имперский генералиссимус и адмирал флота (21 апреля 1628), выдающийся полководец Тридцатилетней войны. Герцог Фридландский и Мекленбургский. Валленштейн был уволен с военной службы 13 августа 1630 года после того, как императора Священной Римской империи Фердинанда II стали беспокоить амбиции генералиссимуса. Однако несколько поражений от протестантских армий вынудили императора Фердинанда вновь призвать Валленштейна на военную службу, что позволило переломить ход войны в пользу императора. Недовольный тем, как император отнесся к нему, Валленштейн стал рассматривать возможность союза с протестантами. Однако он был убит одним из должностных лиц армии по имени Уолтер Деверо.