Сфольмурируйте свои правила ведения домашнего хозяйства

Обществознание
Сфольмурируйте свои правила ведения домашнего хозяйства
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.е чистота - залог здоровья 2.е влажная уборка квартиры ежедневное 3.е распределение обязанностей между членами семьи 4.е коллективное распределение финансов на месяц . 5.е здоровое питание - залог крепкого иммунитета 6.е соблюдение правил которые написаны выше.
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