Сфольмурируйте свои правила ведения домашнего хозяйства

Гость: Гость:

1.е чистота - залог здоровья 2.е влажная уборка квартиры ежедневное 3.е распределение обязанностей между членами семьи 4.е коллективное распределение финансов на месяц . 5.е здоровое питание - залог крепкого иммунитета 6.е соблюдение правил которые написаны выше.