Дайте перевод : "конкуренция ".
Английский язык
Дайте перевод : "конкуренция ".
Ответ(ы):
Гость:
Перевести на английский тогда будет competition если синоним на русском тогда соперничать а если на казахский тогда будет жарысу
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