Дайте письменное определение глагола как части речи , приводя примеры

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Глагол — часть речи, объединяющая слова, которые, по традиционному определению, обозначают действие или состояние и отвечают на вопросы что делать? что сделать? что делал (а, и, о)? . Как правило, в предложении глаголы выступают в качестве сказуемого и подлежащего Например: Русалка плыла по реке голубой, озаряема полной луной.. . (М. Лермонтов) ; Так думал мо лодой повеса, летя в пыли на почтовых.. . (А. Пушкин) . В русском языке глаголы имеют постоянные и непостоянные признаки. Непостоянные признаки: Наклонение. Время. Род (только в ед. числе) . Лицо. Число. В современном русском языке начальной (словарной) формой глагола считается инфинитив, иначе называемый неопределенной формой (по старой терминологии — неопределенным наклонением) глагола. Он образуется посредством окончания -ть (после корней на согласные часто -ти (например, «идти») ; с корнями на г и к сливается, давая -чь) . Постоянные признаки Категория вида НесовершеL9;нный вид обозначает действие в его течении, без указания на границу действия (отвечает на вопрос что делать? ) (рисовать, петь) . СовершеL9;нный вид обозначает действие, ограниченное пределом (отвечает на вопрос что сделать? ) (нарисовать, спеть) . Существуют глаголы, не имеющие парных форм другого вида: принадлежать, разгуливать, сожалеть (только несовершенный вид) ; грянуть, зашагать, очутиться, посидеть (только совершенный вид) . Есть глаголы, совмещающие значение несовершенного и совершенного вида — двувидовые глаголы (велеть, обещать, ранить).