Решите пожалуйста задачу дам 10 баллов!!!!! Бригада рабочих отремонтировала 131,1 м д??роги , что составило 23% всего обьема работ . Сколько метров дороги должна отремонтировать бригада?

Математика

Решите пожалуйста задачу дам 10 баллов!!!!! Бригада рабочих отремонтировала 131,1 м д??роги , что составило 23% всего обьема работ . Сколько метров дороги должна отремонтировать бригада?

Автор: Гость