Решите пожалуйста задачу дам 10 баллов!!!!! Бригада рабочих отремонтировала 131,1 м д??роги , что составило 23% всего обьема работ . Сколько метров дороги должна отремонтировать бригада?
Математика
Решите пожалуйста задачу дам 10 баллов!!!!! Бригада рабочих отремонтировала 131,1 м д??роги , что составило 23% всего обьема работ . Сколько метров дороги должна отремонтировать бригада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
131,1 это 23%, а Х это 100% 131,1*100/23=570 (м)
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