Водоём, который имеет исток и устье,называют

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Водоём, который имеет исток и устье,называют
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река или ручей.У озера их нет, у моря тоже.Исток это место где река(или ручей) берет начало , а устье это по чему течет река (или ручей)
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