Приведите названия веществ, имеющих следующие структурные формулы.
Химия
Приведите названия веществ, имеющих следующие структурные формулы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4 метил пентаналь 2. 3,3 диметилбутаналь
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