У меня нет изчего писать в тетрадь напишите сайт пожайлуста
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У меня нет изчего писать в тетрадь напишите сайт пожайлуста
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Какой учебник у тебя?
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