1 какие факторы оказали влияние на внутреннюю политику екатерины 2? почему она пол??чила название просвещённого абсолютизма. 2какие мероприятия екатерины увязываются с просвещёным абсолютизмом почему

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1. Екатерина 2 вела переписку с французкими философами Д.Дидро и Вольтером. она была хорошо знакома с новейшими достижениями европейской политической,экономической и философской мысли. Основу ее программы составляли идеи Просвещения. Поэтому период ее правления получил это название. Она заявила о либеральном характере своих преобразований. Она написала законопроект изложенный в "Наказе" где подчеркивала, что самодержавие- само посебе без нравственности, заботы о поданных, есть зло. Власть монарха должна быть уравновешена властью закона, считала что очень важно просвещение народа, считала крепостное право неестественным состоянием человека, она хотела бы его отменить. Для этого и была создана Уложенная комиссия,для общественного мнения преобразования России. Комиссия работала полтора года, и доказала Екатерине , что ее либеральные мечтания были преждевременными, еслиб она продолжила на них настаивать, она могла бы лишиться трона.считаясь с требованием давшей ей трон аристократии она вынуждена была отступить 2. ремя царствования Екатерины II называют эпохой просвещенного абсолютизма. Смысл просвещенного абсолютизма состоит в политике следования идеям Просвещения, выражающейся в проведении реформ, уничтожавших некоторые наиболее устаревшие феодальные институты (а иногда делавшие шаг в сторону буржуазного развития) . Мысль о государстве с просвещенным монархом, способным преобразовать общественную жизнь на новых, разумных началах, получила в XVIII веке широкое распространение. Сами монархи в условиях разложения феодализма, вызревания капиталистического уклада, распространения идей Просвещения вынуждены были встать на путь реформ. Развитие и воплощение начал просвещенного абсолютизма в России приобрело характер целостной государственно-политической реформы, в ходе которой сформировался новый государственный и правовой облик абсалютной монархии. Время правления Екатерины II стало золотым веком русского дворянства. В1785 г. была издана Жалованная грамота дворянству, в которой сословию предоставлялось множество льгот и привилегий. Этот документ резко отделял дворян от других сословий. Они освобождались от службы и податей, имели право открывать в имениях фабрики и заводы. Имения крестьян отдавались им в собственность, а судить дворянина мог только дворянский суд. Дворянство получило право на самоуправление в дворянских собраниях.