Помогите пожалуйста придумать шутки ( не розыгрыш) на 1 апреля. ( учительница задал??)
Литература
Помогите пожалуйста придумать шутки ( не розыгрыш) на 1 апреля. ( учительница задал??)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поставите небольшую коробку на высокое (выше человеческого роста) место, например, на шкаф. В коробке должен быть открывающийся верх и не должно быть дна. Снаружи наклеить яркую, издалека заметную надпись - например, СЕКС, ПРЕЗЕРВАТИВЫ и заполнить коробку конфети.Разыгрываемый входит в аудиторию, видит коробку с вызывающим названием и что делает? Конечно же, снимает её со шкафа. А коробка-то без дна. Ура, салют!! Розыгрыш (шутка) на 1 апреля -"Телефонная станция"Розыгрыш для офиса, хотя при наличие зрителей и помощника можно разыграть это и дома. Кто-либо из соседней комнаты звонит разыграваемому и как можно более серьёзным голосом сообщает о том, что звонят с телефонной станции, и сейчас в целях очистки проводов по телефонному каналу будет подан горячий пар под давлением. Поэтому нужно очень быстро закутать все телефонные трубки в офисе полиэтиленом или бумагой (или положить их на пол).
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