ДАЙТЕ УСЛОВИЕ И РЕШЕНИЕ, ПЛЗ)) Школьная библиотека получила 3420 новых учебников, ч??о составило одну десятую часть всех уже имевшихся в библиотеке учебников. Сколько учебников стало в школьной библиотеке?

Математика

ДАЙТЕ УСЛОВИЕ И РЕШЕНИЕ, ПЛЗ)) Школьная библиотека получила 3420 новых учебников, ч??о составило одну десятую часть всех уже имевшихся в библиотеке учебников. Сколько учебников стало в школьной библиотеке?

Автор: Гость