ДАЙТЕ УСЛОВИЕ И РЕШЕНИЕ, ПЛЗ)) Школьная библиотека получила 3420 новых учебников, ч??о составило одну десятую часть всех уже имевшихся в библиотеке учебников. Сколько учебников стало в школьной библиотеке?

Математика
ДАЙТЕ УСЛОВИЕ И РЕШЕНИЕ, ПЛЗ)) Школьная библиотека получила 3420 новых учебников, ч??о составило одну десятую часть всех уже имевшихся в библиотеке учебников. Сколько учебников стало в школьной библиотеке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3420 x 10 = 34200 было 34200 + 3420 = 37620 - стало в библиотеке
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