Какое строение. имеет кожа хордовых животных

Биология
Какое строение. имеет кожа хордовых животных
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Гость:
Кожа позвоночных (хордовых) двухслойная: она состоит из наружного  эпидермиса  и внутреннего  кутиса.Между эпидермисом и следующим, соединительнотканным,слоем кожи — кутисом — лежит  базальная мембрана,  образованная чаще эпителиальной, но отчасти и соединительной тканью.Эпидермис представлен цилиндрическими клетками и происходит из эктодермы зародыша.  Эпидермис у позвоночных — всегда многослойная ткань, не  имеющая кутикулы. У низших позвоночных (круглоротых, рыб,  амфибий) эпидермис отграничен от подстилающей его соединительной ткани базальной мембраной — бесструктурной перепонкой, которая выделяется совместно эпидермисом и кутисом.  У рыб и личинок амфибий  верхний слой эпидермиса (как и  у личинок ланцетника) образует  на поверхности тонкую пористую  каемку, которую считают остатком общего мерцательного покрова передковых форм.  У современных  взрослых амфибий под слоем эпидермиса обильно ветвятся кровеносные капилляры, через них осуществляется кожное дыхание (газообмен между кровью и окружающей средой). Эпидермис богатмногоклеточными железами. Их  секрет создает на поверхности  кожи жидкостную пленку, которая препятствует иссушению покровов и делает возможным газообмен. Благодаря чему амфибии способны выходить на сушу.Эпидермис рептилий, птиц,  млекопитающих — ткань многослойная и достаточно сложная. Его нижний базальныймальпигиев  слой в течении всей жизни  продуцирует новые слоиклеток, поэтому нарушения эпидермиса у них легковосстанавливаются. Верхний слой эпидермиса —  роговой —  состоит обычно из клеток уплощенной формы. Кровеносных сосудов эпидермис не имеет.Эпидермис дает начало различным  роговым производным  в виде  роговых чешуй и щитков, перьев, волос, копыт, когтей, ногтей,полых рогов, перепонок. В эпидермисе развиваются иразнообразные  кожные железы. Наконец, клетки глубоких слоев эпидермиса нередко содержат  красящие вещества.  Вместе с пигментами кутиса они обусловливают окраску тела животного.Кутис —  внутренний волокнистый слой кожи позвоночных.  Его называют также  кориум, дерма, собственно кожа. В эмбриогенезе кутис развивается из мезодермального зачатка — кожного  листка сомита. Слой кутиса (дермы), как правило, толстый и составляет основную часть кожи. В этом слое плотно переплетаются  волокна соединительной ткани. Дерма придает коже прочность и  эластичность. В кутисе развиваются разнообразные окостенения:  чешуя рыб, покровные окостенения скелета, костные рога копытных, костные пластины и панцири некоторых рептилий и млекопитающих. У млекопитающих в кутис погружены основаниякожных желез, волосяные сумки, у птиц — перьевые фолликулы.В наружной части кутиса располагаются нервные окончаниятепловых и осязательных рецепторов. Здёсь ветвится сложная сетькровеносных и лимфатических сосудов, находятся пигментные клетки.Более глубокая часть кутиса имеет рыхлую структуру и служит основным местом образования жировой ткани —  подкожной жировой клетчатки.  Здесь накапливается жир — термоизоляционный  и питательный материал тела животного. Большой толщины этот слой достигает у морских млекопитающих — китов и дельфинов

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