Какое строение. имеет кожа хордовых животных

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Кожа позвоночных (хордовых) двухслойная: она состоит из наружного эпидермиса и внутреннего кутиса.Между эпидермисом и следующим, соединительнотканным,слоем кожи — кутисом — лежит базальная мембрана, образованная чаще эпителиальной, но отчасти и соединительной тканью.Эпидермис представлен цилиндрическими клетками и происходит из эктодермы зародыша. Эпидермис у позвоночных — всегда многослойная ткань, не имеющая кутикулы. У низших позвоночных (круглоротых, рыб, амфибий) эпидермис отграничен от подстилающей его соединительной ткани базальной мембраной — бесструктурной перепонкой, которая выделяется совместно эпидермисом и кутисом. У рыб и личинок амфибий верхний слой эпидермиса (как и у личинок ланцетника) образует на поверхности тонкую пористую каемку, которую считают остатком общего мерцательного покрова передковых форм. У современных взрослых амфибий под слоем эпидермиса обильно ветвятся кровеносные капилляры, через них осуществляется кожное дыхание (газообмен между кровью и окружающей средой). Эпидермис богатмногоклеточными железами. Их секрет создает на поверхности кожи жидкостную пленку, которая препятствует иссушению покровов и делает возможным газообмен. Благодаря чему амфибии способны выходить на сушу.Эпидермис рептилий, птиц, млекопитающих — ткань многослойная и достаточно сложная. Его нижний базальныймальпигиев слой в течении всей жизни продуцирует новые слоиклеток, поэтому нарушения эпидермиса у них легковосстанавливаются. Верхний слой эпидермиса — роговой — состоит обычно из клеток уплощенной формы. Кровеносных сосудов эпидермис не имеет.Эпидермис дает начало различным роговым производным в виде роговых чешуй и щитков, перьев, волос, копыт, когтей, ногтей,полых рогов, перепонок. В эпидермисе развиваются иразнообразные кожные железы. Наконец, клетки глубоких слоев эпидермиса нередко содержат красящие вещества. Вместе с пигментами кутиса они обусловливают окраску тела животного.Кутис — внутренний волокнистый слой кожи позвоночных. Его называют также кориум, дерма, собственно кожа. В эмбриогенезе кутис развивается из мезодермального зачатка — кожного листка сомита. Слой кутиса (дермы), как правило, толстый и составляет основную часть кожи. В этом слое плотно переплетаются волокна соединительной ткани. Дерма придает коже прочность и эластичность. В кутисе развиваются разнообразные окостенения: чешуя рыб, покровные окостенения скелета, костные рога копытных, костные пластины и панцири некоторых рептилий и млекопитающих. У млекопитающих в кутис погружены основаниякожных желез, волосяные сумки, у птиц — перьевые фолликулы.В наружной части кутиса располагаются нервные окончаниятепловых и осязательных рецепторов. Здёсь ветвится сложная сетькровеносных и лимфатических сосудов, находятся пигментные клетки.Более глубокая часть кутиса имеет рыхлую структуру и служит основным местом образования жировой ткани — подкожной жировой клетчатки. Здесь накапливается жир — термоизоляционный и питательный материал тела животного. Большой толщины этот слой достигает у морских млекопитающих — китов и дельфинов