Сказка старый повар. что увидел старик во сне?
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Сказка старый повар. что увидел старик во сне?
Ответ(ы):
Гость:
Но в сказке старик не спал он просто был слеп и когда незнакомец играл мелодию он увидел прошлое. он увидел как от встретился с женой Мартой и как она уронила кувшин с молоком, он увидел то яркое солнышко. и когда он замолчал незнакомец спросил разве вы сейчас не видете, что ночь из тёмной превратилась в синию и что луч солнца ложиться на каменную ограду и как распускаются цветы на деревьях....о, похоже это цветы яблони, они так похожи на весенние тюльпаны, на что старик ответил " Да я всё это вижу".....
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