В 20 веке НЕ был изобретён: 1) компьютер 2) пароход 3)видеомагнитофон
Обществознание
В 20 веке НЕ был изобретён: 1) компьютер 2) пароход 3)видеомагнитофон
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