Даю 100 баллов, вычислите: а) 0,125 * 6,53 * 8; б)28,25 * 0,8 * 12,5; в) 125 * 0,2 * 16,79 * 0,4; г) 28,81 * 0,25 * 0,4;

Математика

Даю 100 баллов, вычислите: а) 0,125 * 6,53 * 8; б)28,25 * 0,8 * 12,5; в) 125 * 0,2 * 16,79 * 0,4; г) 28,81 * 0,25 * 0,4;

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