Даю 100 баллов, вычислите: а) 0,125 * 6,53 * 8; б)28,25 * 0,8 * 12,5; в) 125 * 0,2 * 16,79 * 0,4; г) 28,81 * 0,25 * 0,4;
Математика
Даю 100 баллов, вычислите: а) 0,125 * 6,53 * 8; б)28,25 * 0,8 * 12,5; в) 125 * 0,2 * 16,79 * 0,4; г) 28,81 * 0,25 * 0,4;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 0,125 * 6,53 * 8 = 1*6,53 = 6,53 б) 28,25 * 0,8 * 12,5 = 10*28,25 = 282,5 в) 125 * 0,2 * 16,79 * 0,4 = 125*0,8*16,79 = 10*16,79 = 167,9 г) 28,81 * 0,25 * 0,4 = 28,81*0,1 = 2,881
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