Даю 20 балов помогите с эссе на тему: Если вы не занимаетесь политикой политика зай??ется вами.

Обществознание
Даю 20 балов помогите с эссе на тему: Если вы не занимаетесь политикой политика зай??ется вами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безусловно, с мнением автора невозможно не согласиться. Даже находясь «под властью», граждане имеют рычаги воздействия на нее: выборы, референдумы, право на организацию митингов и многие другие. По мнению Ш.Монталамбера, людям необходимо ими пользоваться. Автор высказывание ставит чрезвычайно важную для нынешнего поколения проблему — проблему необходимости участия граждан в политической жизни страны. Только сотрудническое отношение народа к власти, активное участие в политике позволят значительно ускорить общественный прогресс, добиться улучшения социальной жизни и общественных отношений. Воздействуя на государственную власть путем участия в политике, народ осуществляет свою волю, что в перспективе заметно улучшает качество жизни, дает толчок обществу на пути к правовому государству. Ярким примером может послужить недавняя ситуация в Крыму. Референдум, проведенный в марте 2014 года, ставивший вопрос о вступлении данной территории в состав России, является волеизъявлением народа. Жители Крыма, не желавшие более находиться в составе Украины, приняли решение о присоединении к Российской Федерации в поисках лучших условий для жизни и процветания региона. Вспомним также историю Российской Империи. Крепостное право, укреплявшееся на протяжении столетий, ущемляло права и свободы зависимых категорий населения. С помощью множественных народных выступлений крепостные подтолкнули императора Александра II на подписание манифеста об их освобождении в 1861 году. Таким образом граждан страны повлияли на власть и на дальнейшее развитие государства. Со временем реформа способствовала качественному улучшению условий жизни, процветанию экономики. Из вышеперечисленого следует, что занятия политикой развивают общество в целом. Не имея возможности или не желая заниматься политикой, граждане вынуждены будут подчиниться действующей власти, не имея шанса как-либо высказать свои желания и что-либо изменить. В пример хотела бы привести Белоруссию — авторитарное государство. При данном политическом режиме политическая оппозиция, как и любое другое вмешательство в политическую сферу, запрещена. Следовательно, у граждан нет возможности высказать свое мнение и свои предложения, политика сама «занимается» ими. Также стоит вспомнить СССР в эпоху сталинизма. Наличие диктатуры, контроль над всеми сферами жизни общества не давал людям возможности вмешиваться в управление страной. Это время характеризовалось жесточайшим массовым террором, развитием культа личности. Равнодушие граждан к политике или невозможность заниматься ей приводит преимущественно к негативным последствиям. Подводя итог, я хочу еще раз подчеркнуть правоту автора. Отказ граждан от участия в политике предполагает полное подчинение ей и, как следствие, множество социальных конфликтов и прочих трудноразрешаемых проблем.
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