ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!!! Дайте характеристику климата своей республики(края,области) по плану: 1)В каком климатическом поясе находится. 2)Под влиянием каких факторов формируется. 3)Климатические показател...

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1.Умеренный 2.Климатические условия Пермского края определяются влиянием западного переноса воздушных масс. Значительное влияние оказывают особенности рельефа: за счет барьерного влияния Уральских гор на востоке и на северо-востоке Пермского края среднегодовые температуры воздуха несколько ниже, чем на той же широте на западе территории, и выпадает значительно больше осадков. 3.континентальный, с холодной продолжительной снежной зимой и теплым коротким летом. Средняя температура января -14, июля +18 4.Среднемесячная влажность воздуха составляет от 61 % в мае до 85 % в ноябре, среднегодовая — 74 %. Годовая норма осадков составляет чуть более 600 мм., большая часть из них выпадает в виде дождя. Зимой высота снежного покрова может достигать 111 см. 5.Хорошо развитая промышленность края и наличие крупных предприятий определяют экологические проблемы региона, причинами которых являются как техногенное загрязнение, так и недостаточное управление природоохранной деятельности. достаточно частые грозы, туманы и метели и непостоянство погодных условий (весенние возвраты холодов, заморозки в начале лета, грады и летние ливни).