Начерти угол COD и проведи OK и OP между его сторонами.Запишите все образовавшиеся уг??ы

Математика
Начерти угол COD и проведи OK и OP между его сторонами.Запишите все образовавшиеся уг??ы
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Гость:
Решение  и чертеж в приложении. ============================
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