Какой есть прием проверки предлог это или приставка

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Какой есть прием проверки предлог это или приставка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка пишется слитно со словом, предлог раздельно.
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