Какой есть прием проверки предлог это или приставка
Русский язык
Какой есть прием проверки предлог это или приставка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка пишется слитно со словом, предлог раздельно.
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