Заполните схему химический состав клетки .неорганические примеры, вещества органические примеры
Биология
Заполните схему химический состав клетки .неорганические примеры, вещества органические примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Химический состав клетки. Неорганические вещества: вода, минеральные соли. Органические вещества:белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В театральной студии занимаются мальчики и девочки. Отношение числа мальчиков к числу девочек равно 1:3. а) Сколько в студии девочек,,если мальчико...
Математика
Математика
№640чтобы добраться до назначенного места,туристы 112 км пути проехали на автобусе.??огда половину остального пути они проехали на велосипедах,до н...
Физика
Легковой автомобиль движется со скоростью 15 м/с, а грузовой автомобиль со скорост??ю 60 км/ч. Какой автомобиль движется быстрее?
Математика