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Двести шесдесять разделить на три сколько будет
Математика
Двести шесдесять разделить на три сколько будет
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Гость:
Получается 260/3=86 остаток два
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