Двести шесдесять разделить на три сколько будет

Математика
Двести шесдесять разделить на три сколько будет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается 260/3=86 остаток два
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