Подскажите сайт с информацией о науке и производства в 19 веке
История
Подскажите сайт с информацией о науке и производства в 19 веке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сайт не нужен самое главное это то что в это время было интенсивное развитие науки на фоне развития мореплаванья и торговли
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