Даю 25 баллов за решение загадки. (Ивент) Вас приглашают на работу финансовым анал??тиком в популярную компанию. Обещают начальную зарплату 100 000 долларов в год и два варианта ее повышения: 1. Раз в год вам увеличивают зар...

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Даю 25 баллов за решение загадки. (Ивент) Вас приглашают на работу финансовым анал??тиком в популярную компанию. Обещают начальную зарплату 100 000 долларов в год и два варианта ее повышения: 1. Раз в год вам увеличивают зарплату на 15 000 долларов. 2. Раз в полгода — на 5 000 долларов. Какой вариант вам кажется выгоднее? Вопрос закрою через 15 минут.

Автор: Гость