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Помогите решить контрольную 6 КЛАС
Математика
Помогите решить контрольную 6 КЛАС
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1. 700= 2*5 *2*5*7 4.557,28
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