Каковы особенностистроения оброзавательной ткани растителных организмов?
Биология
Каковы особенностистроения оброзавательной ткани растителных организмов?
Ответ(ы) на вопрос:
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Ткань — это группа клеток, сходных по размерам, строению и выполняемым функциям. Клетки тканей соединены между собой межклеточным веществом. В растениях различают образовательную, основную, покровную, механическую и проводящую ткани, у животных — эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную ткани.
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