Даю 30 баллов. Основанием прямой призмы АВСА1В1С1, служит прямо­угольный треугольник ABC (угол С равен 90°); АС = 4; ВС = 3; ВВ1 = 4. Найдите площадь сечения AB1C.

Геометрия
Даю 30 баллов. Основанием прямой призмы АВСА1В1С1, служит прямо­угольный треугольник ABC (угол С равен 90°); АС = 4; ВС = 3; ВВ1 = 4. Найдите площадь сечения AB1C.
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Применены: теорема о трех перпендикулярах,  египетский треугольник, формула площади треугольника
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