Даю 30 баллов. Основанием прямой призмы АВСА1В1С1, служит прямоугольный треугольник ABC (угол С равен 90°); АС = 4; ВС = 3; ВВ1 = 4. Найдите площадь сечения AB1C.
Геометрия
Даю 30 баллов. Основанием прямой призмы АВСА1В1С1, служит прямоугольный треугольник ABC (угол С равен 90°); АС = 4; ВС = 3; ВВ1 = 4. Найдите площадь сечения AB1C.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применены: теорема о трех перпендикулярах, египетский треугольник, формула площади треугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика