Вместо звездочки поставьте пропущенные цифры :

Математика
Вместо звездочки поставьте пропущенные цифры :
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Автор: Гость
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Гость:
Думаю должно быть так
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