Плиз помогите дом работой

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Плиз помогите дом работой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С НАРЕЧИЯМИ Сегодня по-моему мнению и ходолно, и облачно, и пасмурно, и дождливо, и тепло будто это пришла весна. С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ Этот дом такой уютный, красивый, дизайнерский, фантастический, богатый и хтелось бы приобрести себе его , но увы этот дом уже купили. С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ. Что только нет в чемодане и футболка, и майка, и платье, и джинсы , и плавки, не хотелось бы иметь столь тяжелый чемодан. С ГЛАГОЛОМ. Сегодня я хочу прибраться, почистить, вытерить, искупаться и конечно же что-нибудь приготовить.
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