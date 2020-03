Красивый стих про весну на английском 8 и дальше строчек

Гость: Гость:

8 строчек Мартовский ветер) March wind is a jolly fellow; (Мартовский ветер весельчак;) He likes to joke and play. (Он любит шутить и играть.) He turns umbrellas inside out (Он выворачивает зонтики навыворот) And blows men's hats away. (И сдувает мужские шляпы прочь.) He calls the pussy willows (Он призывает вербные сережки) And whispers in each ear, (И шепчет в каждое ухо,) «Wake up you lazy little seeds; («Просыпайтесь, ленивые маленькие семена;) Don't you know that spring is here?» (Разве вы не знаете что весна пришла?»)