Дополни условия и реши её 1) За день в киоске продали 10 открыток. Сколько открыток осталось в киоске ?.

Математика
Дополни условия и реши её 1) За день в киоске продали 10 открыток. Сколько открыток осталось в киоске ?.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В киоске было 20 открыток, за день продали 10 открыток. Сколько в киоске осталось открыток? Решение: 20-10=10(от.) Ответ: в кисоке осталось 10 открыток
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