Дополни условия и реши её 1) За день в киоске продали 10 открыток. Сколько открыток осталось в киоске ?.

Математика

Дополни условия и реши её 1) За день в киоске продали 10 открыток. Сколько открыток осталось в киоске ?.

Автор: Гость