X^2+8x+7=0 Решить уравнение

Математика
X^2+8x+7=0 Решить уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дискроменант: 8^2 - 4*1*7=64-28=36два корня: первый корень -8-6/2=-7                   второй корень -8+6/2=-1

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