Даю 30 баллов переведите текст по англ

Другие предметы
Даю 30 баллов переведите текст по англ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Санкт-Петербург- это известный город России находящийся на реке Нева возле балтийского моря. Первое название города был Санкт-Петербург после царя Петра Первого, кто основал его (город). В 1914 году город назвали Петроградом и поменяли на Ленинград в 1924. И он стал Санкт-Петербургом снова в 1991 году. Петр Первый основал этот город в 1703 году и сделал столицей его, вместо Москвы в 1712 году. Новый город стал "домом" для русских царей и начал быстро расти(расширяться). Вскоре на Дворцовой площади появился Зимний Дворец с высокой колонной в центре(?). На берегу реки Невы ты можешь увидеть известный памятник Петру Первому. Санкт-Петербург известен своими площадями, мостами (есть целых 342 моста в городе), церквями, театрами и музеями, великолепными парками и садами. Летний Сад один из них. Каждый год много туристов приезжают чтобы увидеть этот красивый город. Они гуляют вдоль прямых улиц Санкт-Петербурга, наслаждаются поездками на лодках ... не видно... все
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Молоко по способу хранения может быть
Ответить
Математика
Произведение двух натуральных чисел равно 187,а сумма их квадратов равно 410 найдите эти числа
Ответить
Математика
За 2 часа автомобилист проехал четверть пути со скоростью 75 км\ ч. затем он увеличи?? скорость на 15 км\ ч. за сколько часов проехал автомобилист ...
Ответить
Английский язык
Шестой класс упражнение 43 Б и напишите по одному вопросу каждому предложению, нач??ная их словами данными в скобках Прочитайте написанное
Ответить
Информатика
Вычислите: CCXLI + CXXXVI результат запишите в Римской системе счисления
Ответить