Даю 30 баллов переведите текст по англ

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Санкт-Петербург- это известный город России находящийся на реке Нева возле балтийского моря. Первое название города был Санкт-Петербург после царя Петра Первого, кто основал его (город). В 1914 году город назвали Петроградом и поменяли на Ленинград в 1924. И он стал Санкт-Петербургом снова в 1991 году. Петр Первый основал этот город в 1703 году и сделал столицей его, вместо Москвы в 1712 году. Новый город стал "домом" для русских царей и начал быстро расти(расширяться). Вскоре на Дворцовой площади появился Зимний Дворец с высокой колонной в центре(?). На берегу реки Невы ты можешь увидеть известный памятник Петру Первому. Санкт-Петербург известен своими площадями, мостами (есть целых 342 моста в городе), церквями, театрами и музеями, великолепными парками и садами. Летний Сад один из них. Каждый год много туристов приезжают чтобы увидеть этот красивый город. Они гуляют вдоль прямых улиц Санкт-Петербурга, наслаждаются поездками на лодках ... не видно... все