Даю 36 баллов (1 вопроса.) Как проявляется загрязнение воды продуктами хозяйственной деятельности человека в Мировом круговороте воды?
География
Даю 36 баллов (1 вопроса.) Как проявляется загрязнение воды продуктами хозяйственной деятельности человека в Мировом круговороте воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мусорят загрязневуют это неппавильно я написал! короч т.д и т.п.!
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