Даю 45 баллов. помогите пожалуйста!!!! нужно сочинение по произведению " Недоросль" фонвизин. на тему: 1) Митрофан. его место в комедии 2) семья простаковых ( образы, характеры, нравы) 3) любовь в комедии 4) понравившийся эпиз...

Гость: Гость:

Проблема воспитания детей, наследия уготовленного стране, играло важную роль в обществе в старину и остаётся актуальна по сей день. Члены семьи Простаковых чужие друг другу люди. Они совсем не похожи на крепкую, любящую семью. Госпожа Простакова груба, властолюбива, лицемерна. Она потомственная дворянка. Следуя образцу предков, барыня пользуется своей бесконтрольной властью над крепостными крестьянами, неоправданно жестоко к ним относится, подавая дурной пример сыну, она унижается пред власть имущими и знатными людьми, что выражает её рабскую сущность. Господин Простаков, полностью подверженный влиянию жены и подчинённый её слову, недалёк, апатичен, мягкотел. В отношениях родителей Митрофана царит неуважение, порождённое тотальным матриархатом, пренебрежением закона о подчинении жены, хранительница очага, мужу — главе семейства. Митрофан ленивый, беспечный юноша 16-ти лет, ни к чему не стремящийся и не задумывающийся о собственном будущем. Он предстаёт занеженным маменькиным сынком. Зная, кто в доме хозяин, пользуется безграничной, слепой любовью матери для удовлетворения своих прихотей. Простакова же, ни в чём не ограничивает сына, видя его счастье в богатстве и праздности. Зная о сложностях государственной службы, она «позволяет» Митрофану насладиться последними беспечными годами жизни. Время проходит, дети растут, а родители, готовя их к тяжёлой взрослой жизни в соответствие со своими идеалами, нередко воспитывают по своему образу и подобию. Дети наследуют от родителей привычки, образ мысли и жизни. «Злонравие» Митрофана есть прямое следствие дурных качеств его родителей. Всё окружение главного героя антидобродетельно, так откуда взяться у него чести, состраданию?