Мотоциклист преодолел первый участок трассы за 54 с,второй за 46 с ,а третий на n быстрее,чем второй.сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участкоа?найдите значение получегного выражения, если n 9;17;22
Математика
Мотоциклист преодолел первый участок трассы за 54 с,второй за 46 с ,а третий на n быстрее,чем второй.сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участкоа?найдите значение получегного выражения, если n 9;17;22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)46-9= 37 2)47+37+54=138 3)46- 17=29 4)47+29+54=130 5)46-22 =24 6)46+54+24=124 ответ:138;130;124
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