Мотоциклист преодолел первый участок трассы за 54 с,второй за 46 с ,а третий на n быстрее,чем второй.сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участкоа?найдите значение получегного выражения, если n 9;17;22

Математика

Мотоциклист преодолел первый участок трассы за 54 с,второй за 46 с ,а третий на n быстрее,чем второй.сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участкоа?найдите значение получегного выражения, если n 9;17;22

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