Помогите пожалуйста!!!!!примеры взаимоотношения особей одного вида внутри популяции и между разными популяциями

Гость: Гость:

Внутри популяции они могут скрещиваться, бороться за существование, т.к. внутривидовая конкуренция самая острая между популяциями даже не знаю , может быть тоже скрещивание, тогда в популяции может возникнуть гени сохраняться в гетерозиготном состоянии и стать причиной мутации