Помогите пожалуйста!!!!!примеры взаимоотношения особей одного вида внутри популяции и между разными популяциями
Биология
Помогите пожалуйста!!!!!примеры взаимоотношения особей одного вида внутри популяции и между разными популяциями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутри популяции они могут скрещиваться, бороться за существование, т.к. внутривидовая конкуренция самая острая между популяциями даже не знаю , может быть тоже скрещивание, тогда в популяции может возникнуть гени сохраняться в гетерозиготном состоянии и стать причиной мутации
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