Поработай с транскрипцией, сделай буквенную запись слов. [радаст], [радасный], [падйэзды], [салавйи], [извэсный], [звозный]
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Поработай с транскрипцией, сделай буквенную запись слов. [радаст], [радасный], [падйэзды], [салавйи], [извэсный], [звозный]
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Радость, радостный, подъезды, соловьи, известный, ...
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