Вырази в милеметрах: 4см 5мм, 4дм 5см, 4дм 5мм, 4м 5дм, 4м 5мм, 4км 5см. дам 55 балов!
Математика
Вырази в милеметрах: 4см 5мм, 4дм 5см, 4дм 5мм, 4м 5дм, 4м 5мм, 4км 5см. дам 55 балов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 см 5 мм =25 мм 4дм 5см= 75 мм 4дм 5 мм= 55мм 4м 5 дм=555 мм 4м 5мм=505мм 4км 5 см=400025 мм
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