Сочинение какой писатель 18 века мне понравилась и почему

Гость: Гость:

Николай Иванович Новиков: В 1769 году Новиков вышел в отставку и стал издавать еженедельный сатирический журнал " Трутень". Так же он создавал памятники,Новиков сознавал необходимость в издании исторических памятников палеографической точности, свода разноречий, составления алфавитных указателей,иногда прилагал эти приёмы при пользовании несколькими списками (например, в Идрографии).