Сочинение какой писатель 18 века мне понравилась и почему
Литература
Сочинение какой писатель 18 века мне понравилась и почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Николай Иванович Новиков: В 1769 году Новиков вышел в отставку и стал издавать еженедельный сатирический журнал " Трутень". Так же он создавал памятники,Новиков сознавал необходимость в издании исторических памятников палеографической точности, свода разноречий, составления алфавитных указателей,иногда прилагал эти приёмы при пользовании несколькими списками (например, в Идрографии).
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